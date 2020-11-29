Вулкан Левотоло в Индонезии вновь начал проявлять активность

В Индонезии на острове Ломблен проснулся вулкан Левотоло. Пока что это только клубы пепла и немного пара. Смотрите в видео, как выглядит оживающий вулкан

Столб пепла от извержения поднялся примерно на пять тысяч метров над вершиной кратера. Сообщает Sputnik Беларусь

По заявлению Центра вулканологии и снижения геологических рисков, в радиусе двух километров от вулкана запрещена любая деятельность.

В Индонезии находится больше всего исторически активных вулканов, и она занимает второе место после Японии по числу подтвержденных извержений – больше тысячи. Но есть и печальная статистика: плотность населения в регионе высока, и потому Индонезия также лидирует в списке стран, где извержение вулканов приводило к человеческим жертвам.