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Вулкан Левотоло в Индонезии вновь начал проявлять активность

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© video: Ruptly
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201129/250197793/Vulkan-Levotolo-v-Indonezii-vnov-nachal-proyavlyat-aktivnost.html

В Индонезии на острове Ломблен проснулся вулкан Левотоло. Пока что это только клубы пепла и немного пара. Смотрите в видео, как выглядит оживающий вулкан

Столб пепла от извержения поднялся примерно на пять тысяч метров над вершиной кратера. Сообщает Sputnik Беларусь

По заявлению Центра вулканологии и снижения геологических рисков, в радиусе двух километров от вулкана запрещена любая деятельность.

В Индонезии находится больше всего исторически активных вулканов, и она занимает второе место после Японии по числу подтвержденных извержений – больше тысячи. Но есть и печальная статистика: плотность населения в регионе высока, и потому Индонезия также лидирует в списке стран, где извержение вулканов приводило к человеческим жертвам.

 

Теги:
извержение вулкана, Индонезия


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