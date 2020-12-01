США закрыли не менее 10 военных баз в Афганистане - видео

США закрыли не менее 10 своих военных баз в Афганистане с момента подписания соглашения с движением "Талибан" (запрещено в России). Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на неназванных американских и афганских чиновников

По данным газеты The Washington Post, закрытые базы находятся в нестабильных провинциях Афганистана.

Ранее, в феврале 2020 года, США и "Талибан" подписали историческое мирное соглашение. По одному из условий, американцы обязались вывести войска из страны в течение 14 месяцев после подписания договора.

Ранее президент Дональд Трамп сообщил, что США значительно сократят число американских военных в Афганистане. По заявлениям официальных лиц, к середине января их число может сократиться с 5 000 до 2 500 человек.