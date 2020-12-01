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Литва хочет упростить въезд в страну для "репрессированных" белорусов

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МИД Литвы предложил отменить консульский сбор на выдачу национальных виз для граждан Беларуси, которые якобы подверглись репрессиям со стороны властей

Чтобы получить бесплатную въездную визу, белорусы должны подать соответствующее мотивированное ходатайство через ответственные литовские инстанции или неправительственные правозащитные организации.

О том, как Литва приобрела репутацию рая для беглых оппозиционеров из Беларуси - смотрите в видео.

Теги:
визы, Визы, Беларусь, Литва


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