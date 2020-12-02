12:22 02 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9722
  • 100 RUB4.3634
  • USD3.3185
Поиск
Видео

Спасибо России: в Нагорном Карабахе открываются школы и больницы

Получить короткую ссылку
11 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video: Ruptly / Минобороны России / МЧС России
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/02/250225959.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201202/250226223/Spasibo-Rossii-v-Nagornom-Karabakhe-otkryvayutsya-shkoly-i-bolnitsy.html

В Степанакерте в школах возобновляется учебный процесс, также восстановил свою работу местный роддом, в котором после войны приняли первых рожениц. Смотрите подробности в видео

В Нагорном Карабахе уже вовсю кипит мирная жизнь. Люди возвращаются в свои дома, работают магазины, ходит общественный транспорт, можно гулять по улицам города, не боясь за свою безопасность.

В других населенных пунктах тоже идет работа по восстановлению гражданской инфраструктуры. Во многом это происходит благодаря российским миротворцам, которые делают все, что в их силах, чтобы местные жители могли как можно быстрее вернуться к мирной жизни.

Теги:
Нагорно-карабахский конфликт, Россия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Сердце Чечни в Грозном
Памяти фотокора "России сегодня" Саида Царнаева - лучшие фотографии
Спасибо России: в Нагорном Карабахе открываются школы и больницы
Спасибо России: в Нагорном Карабахе открываются школы и больницы
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться