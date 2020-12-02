Спасибо России: в Нагорном Карабахе открываются школы и больницы

В Степанакерте в школах возобновляется учебный процесс, также восстановил свою работу местный роддом, в котором после войны приняли первых рожениц. Смотрите подробности в видео

В Нагорном Карабахе уже вовсю кипит мирная жизнь. Люди возвращаются в свои дома, работают магазины, ходит общественный транспорт, можно гулять по улицам города, не боясь за свою безопасность.

В других населенных пунктах тоже идет работа по восстановлению гражданской инфраструктуры. Во многом это происходит благодаря российским миротворцам, которые делают все, что в их силах, чтобы местные жители могли как можно быстрее вернуться к мирной жизни.