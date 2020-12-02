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Масштабные антитеррористические учения в Таджикистане - видео

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video : Ministry of Defence of Russia
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/02/250229219.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201202/250229279/Masshtabnye-antiterroristicheskie-ucheniya-v-Tadzhikistane---video.html

В Таджикистане завершился основной этап совместных учений российских и таджикских военных, которые проходили с 20 по 28 ноября. Подробнее - смотрите в видео

Со стороны России в маневрах принимали участие подразделения 201-й военной базы численностью около 3 тысяч человек, а также более 550 единиц специальных вооружений и боевой техники.

По сценарию учений российские и таджикские военные на полигоне Харб-Майдон должны были зажать в кольцо и уничтожить группировку противника численностью более 1,2 тысячи боевиков, прорывавшуюся через границу.

Перед контратакой террористов затянули в так называемый огневой мешок и ударили по ним из артиллерии: РСЗО "Град", "Ураган" и САУ "Акация".

Для окончательного разгрома противника военные применили армейскую авиацию: с помощью "вертолетной карусели" летчики неуправляемыми ракетами атаковали террористов.

Теги:
Военные учения, Военные учения, Таджикистан, Россия, Россия


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