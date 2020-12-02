Масштабные антитеррористические учения в Таджикистане - видео

В Таджикистане завершился основной этап совместных учений российских и таджикских военных, которые проходили с 20 по 28 ноября. Подробнее - смотрите в видео

Со стороны России в маневрах принимали участие подразделения 201-й военной базы численностью около 3 тысяч человек, а также более 550 единиц специальных вооружений и боевой техники.

По сценарию учений российские и таджикские военные на полигоне Харб-Майдон должны были зажать в кольцо и уничтожить группировку противника численностью более 1,2 тысячи боевиков, прорывавшуюся через границу.

Перед контратакой террористов затянули в так называемый огневой мешок и ударили по ним из артиллерии: РСЗО "Град", "Ураган" и САУ "Акация".

Для окончательного разгрома противника военные применили армейскую авиацию: с помощью "вертолетной карусели" летчики неуправляемыми ракетами атаковали террористов.