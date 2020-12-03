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Мегабайты за фиалки: в Грузии учитель зарабатывает ученикам на интернет - видео

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Вторая волна коронавируса в Грузии (337)
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video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201203/250238240/Megabayty-za-fialki-v-Gruzii-uchitel-zarabatyvaet-uchenikam-na-internet---video.html

Сельский учитель Ладо Апхазава из села Чибати (регион Гурия) придумал необычный благотворительный стартап – он продает горшочки с фиалками, чтобы оплачивать интернет своим ученикам. Подробнее - в видео Sputnik Грузия

Сельского учителя Ладо Апхазава из региона Гурия знают во всей Грузии. Он является лауреатом многих международных премий и наград, а в 2019 году даже попал в десятку лучших учителей мира. В том же году министр образования страны присвоил ему статус учителя-ментора.

Несмотря на такую популярность, сам Апхазава никогда не думал покидать родное село Чибати.

Он посвящает всего себя нуждам воспитанников школы, где работает и преподает обществознание.

Недавно учитель столкнулся с одной проблемой. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса, все школы перешли на дистанционное обучение через интернет.

Тут оказалось, что многие ученики Ладо не могут присутствовать на занятиях, так как у них просто нет интернета, а у их семей – денег на его подключение.

Тогда сельскому учителю пришла беспрецедентная идея социального проекта под названием "Фиалки в обмен на мегабайты".

Ладо начал выращивать фиалки на продажу в горшочках. Стоимость одного – 19 лари, ровно столько стоит подключение безлимитного интернета на месяц.

Благое дело поддержали владельцы цветочных магазинов по всей Грузии, в частности, в крупных городах – Тбилиси, Батуми, Кутаиси. Они предоставили Ладо пространство для реализации его "товара".

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (337)


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