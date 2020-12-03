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Прямая трансляция - Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201203/250240255/Pryamaya-translyatsiya---Ezhenedelnyy-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-MID-RF-Marii-Zakharovoy.html
Прямая трансляция - Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=30192611&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/03/250240216.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT1S
2020-12-03T16:51Z

Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.

 

Теги:
Мария Захарова, политика, Россия


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