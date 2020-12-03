Перерыв на войну: как сейчас выглядят школы Нагорного Карабаха?

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Учебные заведения в Нагорном Карабахе восстанавливают работу после трех месяцев перерыва на время боевых действий. Смотрите в видео, как сейчас выглядят школы в регионе
Школы закрылись еще в сентябре, в самом начале конфликта. Сейчас ученики постепенно возвращаются за парты, в этом им помогают российские миротворцы.
Военные проверили здания школ на безопасность и провели разминирование близлежащих территорий. А сотрудники МЧС России помогли с ремонтом и восстановлением электро-, водо- и теплоснабжения.