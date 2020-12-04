В Калифорнии найден новый монолит – такой же, как в Юте и Румынии. Что происходит?

Загадочный трехметровый металлический монолит, похожий на ранее найденный в американском штате Юта и Румынии, теперь обнаружили в Калифорнии. Смотрите в видео, как выглядит обелиск непонятного происхождения

Помните загадочный трехметровый металлический обелиск, найденный в Юте, а затем появившийся в Румынии? Похожий монолит теперь обнаружили в Калифорнии на вершине горы Пайн.

Внешне он отличается от предыдущих: его углы сварены при помощи заклепок. Новости о монолитах, появляющихся по всему миру, взбудоражили Сеть. До сих пор неизвестно, кто, а главное, зачем установил их.

Некоторые пользователи считают, что обелиски – обычные арт-объекты. Другие строят конспирологические теории и уверены, что монолиты – дело рук инопланетян. Ведь они очень похожи на обелиски из фильма Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея".