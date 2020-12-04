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Раскрыта причина низкой стоимости российской вакцины от COVID-19 - видео

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video : Ruptly / РФПИ / youtube_RussiaUN / www.cbc.ca / WHO / АФК "Система", завод "Биннофарм"
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201204/250248014/Raskryta-prichina-nizkoy-stoimosti-rossiyskoy-vaktsiny-ot-COVID-19---video.html

Россия представила свою вакцину от коронавируса "Спутник V" на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с пандемией. Смотрите в видео, как препарат завоевывает мировой рынок

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и разработчики препарата подробно рассказали о его испытаниях, эффективности, стоимости, а также объемах и процессе производства.

"Спутник V" постепенно завоевывает интерес на мировом рынке. После публикации данных клинических исследований, которые показали эффективность российской вакцины - 95%, внимание к препарату со стороны зарубежных клиентов значительно выросло.

Отдельно стоит упомянуть и стоимость "Спутника V", которая будет значительно ниже, чем у конкурентов.

Сейчас переговоры о контрактах идут с представителями более 50 стран мира, но в странах Запада пока игнорируют достижение российских разработчиков.

 

Теги:
Пандемия, Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Россия


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