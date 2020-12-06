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В России испытали С-400 “Триумф” - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201206/250261092/V-Rossii-ispytali-S-400-Triumf---video.html

Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевых испытаний зенитных расчетов С-400 “Триумф”. Подробнее - смотрите в видео

Первые после перевооружения боевые пуски провели на полигоне Капустин Яр в Астраханской области РФ. Расчеты С-400 поразили цель, ракету-мишень “Кабан”, на высоте более 15 километров.

Эти испытания - заключительный этап перед приемом данных систем на вооружение в российской армии. После них С-400 будут передислоцированы и заступят на боевое дежурство в самарской зоне ответственности.

Теги:
ЗРК "Триумф", Россия, Россия


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