В России испытали С-400 “Триумф” - видео

Первые после перевооружения боевые пуски провели на полигоне Капустин Яр в Астраханской области РФ. Расчеты С-400 поразили цель, ракету-мишень “Кабан”, на высоте более 15 километров.

Эти испытания - заключительный этап перед приемом данных систем на вооружение в российской армии. После них С-400 будут передислоцированы и заступят на боевое дежурство в самарской зоне ответственности.