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Бишкек задыхается : смог накрыл город плотной пеленой

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201206/250263150/Bishkek-zadykhaetsya--smog-nakryl-gorod-plotnoy-pelenoy.html

Бишкек регулярно попадает в число городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. Смотрите в видео шокирующие кадры густого смога над городом

Одними из главных причин образования смога считаются печное отопление (в частности, на окраинах), автомобильные выхлопы и выбросы ТЭЦ. С наступлением холодов процесс очищения воздуха затрудняется из-за температурной инверсии. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан

Эффективных способов решения проблемы в Бишкеке не придумали, и население продолжает дышать загрязненным воздухом. Мэрия даже обращалась к горожанам с рекомендацией проверять качество воздуха перед каждым выходом на улицу и стараться долго не находиться на открытом воздухе. 

 

 

 

Теги:
Экология, Бишкек, Кыргызстан


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