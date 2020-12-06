Бишкек задыхается : смог накрыл город плотной пеленой

Бишкек регулярно попадает в число городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. Смотрите в видео шокирующие кадры густого смога над городом

Одними из главных причин образования смога считаются печное отопление (в частности, на окраинах), автомобильные выхлопы и выбросы ТЭЦ. С наступлением холодов процесс очищения воздуха затрудняется из-за температурной инверсии. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан

Эффективных способов решения проблемы в Бишкеке не придумали, и население продолжает дышать загрязненным воздухом. Мэрия даже обращалась к горожанам с рекомендацией проверять качество воздуха перед каждым выходом на улицу и стараться долго не находиться на открытом воздухе.