Праздничные огни на елке зажгли в Вифлееме - видео

Огни на рождественской ели зажглись в столице Рождества - городе Вифлеем. Смотрите в видео, как выглядит праздничное дерево

Ель установлена на Ясельной площади. Здесь же расположен Храм Рождества Христова, сообщает Sputnik Беларусь

Из-за пандемии тысячи паломников в этом году не присутствовали на площади, когда зажглись огни рождественской ели. В Вифлееме жителям предписано самоизолироваться с семи вечера и до шести утра.

Но огни на елке зажглись, как и прежде. Несмотря на ограничения и саму пандемию, Рождество никто не отменял.