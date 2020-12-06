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Праздничные огни на елке зажгли в Вифлееме - видео

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Sputnik Грузия
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Огни на рождественской ели зажглись в столице Рождества - городе Вифлеем. Смотрите в видео, как выглядит праздничное дерево

Ель установлена на Ясельной площади. Здесь же расположен Храм Рождества Христова, сообщает Sputnik Беларусь

Из-за пандемии тысячи паломников в этом году не присутствовали на площади, когда зажглись огни рождественской ели. В Вифлееме жителям предписано самоизолироваться с семи вечера и до шести утра.

Но огни на елке зажглись, как и прежде. Несмотря на ограничения и саму пандемию, Рождество никто не отменял.

 

Теги:
Рождество, Рождество


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