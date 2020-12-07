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В столице Эстонии зажглись гигантские китайские фонари - видео

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Sputnik Грузия
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В Таллинне открылся предновогодний Фестиваль гигантских китайских фонарей, который выглядит очень красочно. Подробнее - смотрите в видео

Несмотря на пандемию и действующие во всем мире ограничения на проведение рождественских и новогодних мероприятий, организаторы фестиваля смогли создать предпраздничное настроение для жителей эстонской столицы.

По словам самих горожан, люди очень соскучились по таким мероприятиям, им нужны развлечения, поэтому появление в Таллинне световых инсталляций – большое событие для города, считают они.

Всего под открытым небом представлено более 30 огромных световых фигур, а также организована рождественская ярмарка и резиденция Санта-Клауса.

Теги:
Фестиваль, фестивали, Таллин, Эстония


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