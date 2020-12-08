Как ночью дороги в пригородах Тбилиси очищают от снега - видео

В эти дни во многих районах Грузии и в пригородах Тбилиси выпал снег. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как по ночам городские службы раcчищают дороги близ столицы, в Коджори

В окрестностях Тбилиси – в Коджори, Табахмела, Кикети, Цхнети, Дидгори, Мухатгверди – ведется расчистка дорог от снега и их обработка технической солью.

Осуществляет работы компания "Тбилсервис групп". На данный момент транспорт может передвигаться по данной территории беспрепятственно.

В ближайшие дни в Грузии погода ухудшится – по прогнозам синоптиков, на территории всей Грузии ожидаются осадки.

В Восточной Грузии 8-11 декабря ожидается мокрый снег, туман. В высокогорье ожидаются заморозки. В горах в Западной Грузии ночью температура достигнет минус 9 градусов.

В Тбилиси в ближайшие дни ожидается мокрый снег – температура воздуха в столице Грузии днем составит 5-6 градусов тепла, а ночью – 0+1.