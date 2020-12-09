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Крупный лесной пожар у села Кулеви в Западной Грузии - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (452)
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https://sputnik-georgia.ru/video/20201209/250287294/Krupnyy-lesnoy-pozhar-u-sela-Kulevi-v-Zapadnoy-Gruzii---video.html

Новый крупный очаг возгорания появился в окрестностях села Кулеви Хобского муниципалитета. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как ночью пожарные-спасатели тушили огонь

На место ЧП оперативно были направлены девять пожарно-спасательных экипажей как из региона Самегрело - Земо Сванети, так и из Имерети. К процессу тушения пожара был подключен даже грузовой поезд.

На данный момент населенным пунктам опасность не угрожает. Работы по тушению пожара продолжаются.

Первый очаг возгорания возник накануне между селами Кулеви и Чурия Зугдидского муниципалитета. На болотистой местности загорелись кустарник и трава.

Темы:
Видео-новости из Грузии (452)
Теги:
происшествия, Лесные пожары, лесной пожар, Пожар, Грузия


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