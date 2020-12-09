Крупный лесной пожар у села Кулеви в Западной Грузии - видео

Новый крупный очаг возгорания появился в окрестностях села Кулеви Хобского муниципалитета. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как ночью пожарные-спасатели тушили огонь

На место ЧП оперативно были направлены девять пожарно-спасательных экипажей как из региона Самегрело - Земо Сванети, так и из Имерети. К процессу тушения пожара был подключен даже грузовой поезд.

На данный момент населенным пунктам опасность не угрожает. Работы по тушению пожара продолжаются.

Первый очаг возгорания возник накануне между селами Кулеви и Чурия Зугдидского муниципалитета. На болотистой местности загорелись кустарник и трава.