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Мода на трансгендерность: Запад во власти новых веяний - видео

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video : Ruptly / Jordan Strauss/Invision/AP / AP Photo/Chris Pizzello / instagram / elliotpage / twitter / HillaryClinton / twitter / JustinTrudeau / instagram / charlizeafrica / instagram / sarahemcbride
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/09/250294220.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201209/250294288/Moda-na-transgendernost-Zapad-vo-vlasti-novykh-veyaniy---video.html

В начале декабря знаменитая американская актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут. В своем инстаграме она объявила, что теперь является трансгендерным мужчиной, и попросила обращаться к ней по имени Эллиот

Пейдж известна по главной роли в фильме “Джуно”, за которую ее номинировали на “Оскар” и “Золотой глобус”. Среди других ее известных работ – сериал “Академия Амбрелла” и франшиза “Люди Икс”.

Каминг-аут теперь уже актера на Западе восприняли с восторгом – не только коллеги по цеху, но и известные политики, такие как бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Как мода на трансгендерность перетекла из Голливуда в американскую политику – смотрите в видео.

Теги:
США, Трансгендер, Европа


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