Мода на трансгендерность: Запад во власти новых веяний - видео

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В начале декабря знаменитая американская актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут. В своем инстаграме она объявила, что теперь является трансгендерным мужчиной, и попросила обращаться к ней по имени Эллиот
Пейдж известна по главной роли в фильме “Джуно”, за которую ее номинировали на “Оскар” и “Золотой глобус”. Среди других ее известных работ – сериал “Академия Амбрелла” и франшиза “Люди Икс”.
Каминг-аут теперь уже актера на Западе восприняли с восторгом – не только коллеги по цеху, но и известные политики, такие как бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Как мода на трансгендерность перетекла из Голливуда в американскую политику – смотрите в видео.