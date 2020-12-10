Столица Грузии готовится к празднованию Нового года - видео

https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0a/250298111.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/video/20201210/250298240/Stolitsa-Gruzii-gotovitsya-k-prazdnovaniyu-Novogo-goda---video.html
На улицах Тбилиси уже устанавливается новогоднее освещение. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как столица страны готовится к празднованию Нового года
Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в связи с эпидемией коронавируса, новогодние праздники в столице в этом году пройдут не так, как обычно. Отменены массовые праздничные народные гуляния, не состоится новогодняя ярмарка. Однако город будет должным образом украшен и освещен.