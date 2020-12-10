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Столица Грузии готовится к празднованию Нового года - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (453)
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На улицах Тбилиси уже устанавливается новогоднее освещение. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как столица страны готовится к празднованию Нового года

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в связи с эпидемией коронавируса, новогодние праздники в столице в этом году пройдут не так, как обычно. Отменены массовые праздничные народные гуляния, не состоится новогодняя ярмарка. Однако город будет должным образом украшен и освещен. 

 

Темы:
Видео-новости из Грузии (453)
Теги:
Тбилиси, Новый год, Новый год, Грузия


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