Столица Грузии готовится к празднованию Нового года - видео

На улицах Тбилиси уже устанавливается новогоднее освещение. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как столица страны готовится к празднованию Нового года

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в связи с эпидемией коронавируса, новогодние праздники в столице в этом году пройдут не так, как обычно. Отменены массовые праздничные народные гуляния, не состоится новогодняя ярмарка. Однако город будет должным образом украшен и освещен.