Сила долголетия: 104-летняя грузинка поборола COVID-19 - видео

Жительница села Кеда в высокогорной Аджарии, 104-летняя Фаткум Болквадзе поборола коронавирус. Как сейчас себя чувствует долгожительница, смотрите в видео Sputnik Грузия

Как говорит невестка долгожительницы Магули Болквадзе, ее свекровь перенесла болезнь практически бессимптомно. Фаткум жаловалась лишь на слабую боль в горле и потерю аппетита.

Сейчас Фаткум Болквадзе в привычной форме и утверждает, что чувствует себя хорошо. Ее окружает любящая семья - 10 детей, 23 внука и 11 правнуков.