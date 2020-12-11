Лидеры оппозиции подписали документ об отказе от депутатских мандатов - видео

Представители оппозиционных партий, которые не признают результаты парламентских выборов 31 октября, подписали сразу три документа. Как проходила церемония в центре Тбилиси - смотрите в видео Sputnik Грузия.
Первый документ – это заявление всего оппозиционного спектра о том, что выборы 31 октября были сфальсифицированы и они не признают их результатов. Этот же документ содержит требование о проведении внеочередных выборов.
Второй документ – это заявление оппозиционных партий, попавших по результатам выборов в парламент, об отказе от депутатских мандатов.
Третий документ – это заявление партий на имя главы Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания об аннулировании их партийных списков.
Церемония подписания документов прошла в саду Дворца учащейся молодежи, буквально в 100 метрах от парламента, который в это время открыл свою первую сессию.