Лидеры оппозиции подписали документ об отказе от депутатских мандатов - видео

Пять оппозиционных партий, попавших в парламент Грузии, еще раз подтвердили свою позицию, поставив свои подписи под меморандумом об отказе от депутатских мандатов. Как проходило подписание - смотрите в видео

Представители оппозиционных партий, которые не признают результаты парламентских выборов 31 октября, подписали сразу три документа. Как проходила церемония в центре Тбилиси - смотрите в видео Sputnik Грузия.

Первый документ – это заявление всего оппозиционного спектра о том, что выборы 31 октября были сфальсифицированы и они не признают их результатов. Этот же документ содержит требование о проведении внеочередных выборов.

Второй документ – это заявление оппозиционных партий, попавших по результатам выборов в парламент, об отказе от депутатских мандатов.

Третий документ – это заявление партий на имя главы Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания об аннулировании их партийных списков.

Церемония подписания документов прошла в саду Дворца учащейся молодежи, буквально в 100 метрах от парламента, который в это время открыл свою первую сессию.