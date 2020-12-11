"Похороны демократии": акция протеста оппозиции у парламента Грузии - видео

Первое заседание парламента Грузии десятого созыва прошло на фоне нескольких акций протеста, которые проводились 11 декабря фактически одновременно. Смотрите в видео, как протестовала оппозиция

У здания высшего законодательного органа Грузии с утра в пятницу собрались протестующие, которые скандировали антиправительственные лозунги и провожали возмущенными криками всех, кто входил в здание.

Сторонники оппозиции находились как у верхнего входа в парламент, так и у боковых ворот, откуда во двор здания на машинах въезжали депутаты и члены правительства Грузии. Там же оппозиция провела первую акцию "похороны демократии", разбрасывая цветы в знак траура. Позже сторонники Лейбористской партии принесли к верхнему входу и оставили там траурные венки.