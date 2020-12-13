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Десятки белых лебедей прилетели на озеро Караколь в Казахстане - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201213/250327972/Desyatki-belykh-lebedey-prileteli-na-ozero-Karakol-v-Kazakhstane---video.html

На озеро Караколь, которое находится неподалеку от казахстанского города Актау, прилетели десятки белых лебедей. Подробнее - смотрите в видео

Лебеди останутся тут на зимовку. Специалисты отмечают, что на этом водоеме зимуют или останавливаются во время перелета на юг более 90 видов птиц.

Также озеро Караколь – излюбленное место краснокнижных розовых фламинго, которые прилетают сюда дважды в год – в начале весны и в середине осени.

Теги:
чудеса природы, природа, животные, в мире животных, Казахстан


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