Десятки белых лебедей прилетели на озеро Караколь в Казахстане - видео

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0d/250327944.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/video/20201213/250327972/Desyatki-belykh-lebedey-prileteli-na-ozero-Karakol-v-Kazakhstane---video.html
На озеро Караколь, которое находится неподалеку от казахстанского города Актау, прилетели десятки белых лебедей. Подробнее - смотрите в видео
Лебеди останутся тут на зимовку. Специалисты отмечают, что на этом водоеме зимуют или останавливаются во время перелета на юг более 90 видов птиц.
Также озеро Караколь – излюбленное место краснокнижных розовых фламинго, которые прилетают сюда дважды в год – в начале весны и в середине осени.