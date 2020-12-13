Десятки белых лебедей прилетели на озеро Караколь в Казахстане - видео

На озеро Караколь, которое находится неподалеку от казахстанского города Актау, прилетели десятки белых лебедей. Подробнее - смотрите в видео

Лебеди останутся тут на зимовку. Специалисты отмечают, что на этом водоеме зимуют или останавливаются во время перелета на юг более 90 видов птиц.

Также озеро Караколь – излюбленное место краснокнижных розовых фламинго, которые прилетают сюда дважды в год – в начале весны и в середине осени.