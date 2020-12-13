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Огненная река и столбы пепла: извержение вулкана на Камчатке - видео

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video : Ruptly / @vallyspichak / @den_shelest
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0d/250327839.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201213/250328145/Ognennaya-reka-i-stolby-pepla-izverzhenie-vulkana-na-Kamchatke---video.html

На Камчатке снова проснулся вулкан Ключевской. Смотрите в видео завораживающие кадры извержения вулкана

Ночью во вторник он выбросил столб пепла высотой около шести метров. Позже сейсмологи сообщили, что из вулкана начал извергаться поток лавы. Огненная река протянулась на 1,5 километра.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота составляет 4800 метров.

 

Теги:
извержение вулкана


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