Огненная река и столбы пепла: извержение вулкана на Камчатке - видео

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На Камчатке снова проснулся вулкан Ключевской. Смотрите в видео завораживающие кадры извержения вулкана
Ночью во вторник он выбросил столб пепла высотой около шести метров. Позже сейсмологи сообщили, что из вулкана начал извергаться поток лавы. Огненная река протянулась на 1,5 километра.
Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота составляет 4800 метров.