Стычка протестующих с полицией в Батуми во время акции протеста - видео

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Пять человек были задержаны за неповиновение полиции в ходе акции протеста в Батуми у здания правительства Аджарии. Смотрите в видео кадры стычки протестующих с представителями правоохранительных органов
Акция протеста в центре Батуми проходила с середины дня. Ситуация обострилась после того, как несколько десятков человек подошли непосредственно ко входу в здание правительства Аджарии и стали требовать встречи с главой правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
На месте событий находились журналисты, представители разных СМИ и операторы грузинских телеканалов, которые смогли снять, как после этого между протестующими и полицейскими произошла стычка. В результате за неповиновение полиции были задержаны пять человек.