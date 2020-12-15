Акция оппозиции в день первого заседания Верховного совета Аджарии - видео

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В день первого заседания Верховного совета Аджарии нового созыва 15 декабря у здания собрались протестующие сторонники оппозиции
Представители разных оппозиционных партий собрались с утра у здания Верховного совета АР Аджарии, перед началом первого заседания высшего законодательного органа автономии нового созыва.
Как и в других регионах и городах Грузии, с начала ноября сторонники оппозиции в Аджарии проводят акции протеста с требованием проведения новых выборов как в грузинский парламент, так и в Верховный совет Аджарской АР.