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Акция оппозиции в день первого заседания Верховного совета Аджарии - видео

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В день первого заседания Верховного совета Аджарии нового созыва 15 декабря у здания собрались протестующие сторонники оппозиции

Представители разных оппозиционных партий собрались с утра у здания Верховного совета АР Аджарии, перед началом первого заседания высшего законодательного органа автономии нового созыва. 

Как и в других регионах и городах Грузии, с начала ноября сторонники оппозиции в Аджарии проводят акции протеста с требованием проведения новых выборов как в грузинский парламент, так и в Верховный совет Аджарской АР.

Темы:
Видео-новости из Грузии (457)
Теги:
Оппозиция, Акции протеста, Акция протеста, Протест, АР Аджария, Аджария, Грузия


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