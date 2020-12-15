Несмотря на протесты, открылось заседание Верховного совета Аджарии - видео

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В Батуми 15 декабря открылось первое заседание Верховного совета Аджарии нового созыва. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как заседание началось с исполнения грузинского государственного гимна
В то время как в стенах Верховного совета АР Аджарии началось первое заседание аджарского высшего законодательного органа нового созыва, у здания с утра проходила акция протеста оппозиции.
С начала ноября сторонники оппозиции в Батуми требуют как проведения новых выборов в парламент Грузии, так и в Верховный совет Аджарии. У здания правительства Аджарской АР разбит "городок" оппозиции. Палатки митингующих перегораживают проезжую часть, автомобильное движение там прервано.