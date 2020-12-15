Снос незаконных частных построек в Тбилиси вызвал протест жителей - видео

Мэрия Тбилиси приступила к сносу незаконных построек на окраине столицы, в так называемом поселке Африка. Как это происходило - смотрите в видео Sputnik Грузия

В Самгорском районе столицы Грузии во вторник начался демонтаж нескольких незаконно построенных зданий, что вызвало протест их владельцев и людей, проживавших в зданиях.

Жители улицы Санадзе в поселке Африка пытались помешать работе бульдозеров. На место были стянуты усиленные наряды полиции, несколько человек за оказание сопротивления задержаны.

Протестующие говорят, что им некуда идти посреди зимы и все их средства были вложены в строительство домов.

Как разъяснили в мэрии Тбилиси, в результате проверки в этом году инспекторы выявили на государственном земельном участке 12 незаконных построек. Здания были построены на улице Санадзе без соответствующего разрешения.