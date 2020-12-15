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Снос незаконных частных построек в Тбилиси вызвал протест жителей - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (459)
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Мэрия Тбилиси приступила к сносу незаконных построек на окраине столицы, в так называемом поселке Африка. Как это происходило - смотрите в видео Sputnik Грузия

В Самгорском районе столицы Грузии во вторник начался демонтаж нескольких незаконно построенных зданий, что вызвало протест их владельцев и людей, проживавших в зданиях.

Бульдозеры и патрульная полиция. Снос незаконных построек в поселке Африка в Самгорском районе
© Sputnik / STRINGER
Демонтаж незаконно построенных домов на окраине Тбилиси вызвал протест среди населения

Жители улицы Санадзе в поселке Африка пытались помешать работе бульдозеров. На место были стянуты усиленные наряды полиции, несколько человек за оказание сопротивления задержаны. 

Протестующие говорят, что им некуда идти посреди зимы и все их средства были вложены в строительство домов.

Как разъяснили в мэрии Тбилиси, в результате проверки в этом году инспекторы выявили на государственном земельном участке 12 незаконных построек. Здания были построены на улице Санадзе без соответствующего разрешения.

Темы:
Видео-новости из Грузии (459)
Теги:
происшествия, Тбилиси, Грузия


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