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Прямая трансляция - Еженедельный брифинг Марии Захаровой

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201216/250359230/Pryamaya-translyatsiya---Ezhenelnyy-brifing-Marii-Zakharovoy-.html
Прямая трансляция - Еженедельный брифинг Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=80333397&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/10/250359197.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT1S
2020-12-16T16:25Z

Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.

Теги:
Политика, Мария Захарова, Россия, Россия


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