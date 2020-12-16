Прямая трансляция - Еженедельный брифинг Марии Захаровой

Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Белграде. Подробнее - в видео
Российские миротворцы укрепляют блокпосты в Нагорном Карабахе. Сейчас там работают 23 наблюдательных пункта. Подробнее - смотрите в видео
Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро принял участие в испытаниях российской вакцины "Спутник V". Подробнее - смотрите в видео
Мэрия Тбилиси приступила к сносу незаконных построек на окраине столицы, в так называемом поселке Африка. Как это происходило - смотрите в видео Sputnik Грузия
Эпидемиологи опасаются, что даже минимальное смягчение ограничений может вызвать новую вспышку эпидемии COVID-19
Заявления на имя спикера парламента о сложении с себя депутатских полномочий написали все 36 прошедших в высший законодательный орган представителей избирательного блока "Единое национальное движение – Сила в единстве"
До сих пор ездить на автомобилях с правым рулем таксистам категории "В" разрешалось до 1 января 2021 года
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik