Прямая трансляция - Еженедельный брифинг Марии Захаровой

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Все 36 депутатов от ЕНД официально отказываются от мест в парламенте Грузии Заявления на имя спикера парламента о сложении с себя депутатских полномочий написали все 36 прошедших в высший законодательный орган представителей избирательного блока "Единое национальное движение – Сила в единстве" 359