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Путин о конфликте в Карабахе: главное - что перестали гибнуть люди

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201218/250381875/Putin-o-konflikte-v-Karabakhe-glavnoe---chto-perestali-gibnut-lyudi.html

Президент России Владимир Путин высказался о конфликте в Нагорном Карабахе во время ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве. Смотрите в видео заявление президента

Говоря о причинах конфликта, он отметил, что у каждой стороны своя правда. Однако самое главное - что в Карабахе перестали гибнуть люди.

Этого удалось достичь благодаря соглашению о перемирии, подписанному Россией, Азербайджаном и Арменией в ноябре этого года.

Российский президент выразил надежду, что случаи нарушения перемирия останутся единичными. Он также подчеркнул, что увеличение российских миротворцев в регионе возможно, но только по договоренности сторон. Размещение миротворцев - одно из условий заключенного соглашения.

Теги:
Путин, Россия, Нагорно-карабахский конфликт


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