Меркель рассказала, какими хочет видеть отношения с Россией

По ее словам, Берлин заинтересован в хороших стратегических отношениях с Москвой, но при этом не видит необходимости в их перезагрузке.
"Я не думаю, что есть необходимость в новом запуске в отношениях с Россией, так как существует высокая степень преемственности", – отметила Меркель.
Канцлер также подчеркнула, что позиция правительства Германии по "Северному потоку – 2" не менялась, как и прежде.
"Северный поток – 2" – совместный проект газопровода из России в Германию через Балтийское море. На завершающем этапе строительства возникли трудности из-за давления США, которые хотят сорвать реализацию проекта. Однако Москва и Берлин уверены, что газопровод будет достроен.