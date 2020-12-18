Меркель рассказала, какими хочет видеть отношения с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, какими хотела бы видеть отношения между Россией и Германией. Смотрите в видео заявление политика

По ее словам, Берлин заинтересован в хороших стратегических отношениях с Москвой, но при этом не видит необходимости в их перезагрузке.

"Я не думаю, что есть необходимость в новом запуске в отношениях с Россией, так как существует высокая степень преемственности", – отметила Меркель.

Канцлер также подчеркнула, что позиция правительства Германии по "Северному потоку – 2" не менялась, как и прежде.

"Северный поток – 2" – совместный проект газопровода из России в Германию через Балтийское море. На завершающем этапе строительства возникли трудности из-за давления США, которые хотят сорвать реализацию проекта. Однако Москва и Берлин уверены, что газопровод будет достроен.