Новогоднее настроение: в Тбилиси зажгли огни на главной елке страны

Главная новогодняя елка Грузии зажглась перед зданием парламента страны на проспекте Руставели. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила традиционная церемония зажжения праздничных огней на фоне эпидемии коронавируса

Присутствовавший на мероприятии мэр Тбилиси Каха Каладзе извинился перед гражданами, особенно перед детьми за то, что большинство из них из-за пандемии не смогли посетить мероприятие по зажжению огней на елке.

Свидетелями церемонии стали лишь журналисты и случайные прохожие. Перед парламентом собралось всего несколько десятков человек, в то время как в прошлые годы увидеть главную новогоднюю красавицу приходили тысячи граждан.

В этом году главная елка страны была установлена на своем традиционном месте перед зданием парламента. В прошлом году в качестве эксперимента, она была установлена на площади Первой республики. Там же действовал новогодний городок, ярмарка и аттракционы.