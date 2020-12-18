Новогоднее настроение: в Тбилиси зажгли огни на главной елке страны

Присутствовавший на мероприятии мэр Тбилиси Каха Каладзе извинился перед гражданами, особенно перед детьми за то, что большинство из них из-за пандемии не смогли посетить мероприятие по зажжению огней на елке.
Свидетелями церемонии стали лишь журналисты и случайные прохожие. Перед парламентом собралось всего несколько десятков человек, в то время как в прошлые годы увидеть главную новогоднюю красавицу приходили тысячи граждан.
В этом году главная елка страны была установлена на своем традиционном месте перед зданием парламента. В прошлом году в качестве эксперимента, она была установлена на площади Первой республики. Там же действовал новогодний городок, ярмарка и аттракционы.