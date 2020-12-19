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США вводят санкции против Турции за покупку С-400 у России - видео

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video : Ruptly / WH.GOV / state.gov / Ministry of Defence of Russia
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/13/250393829.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201219/250393889/SShA-vvodyat-sanktsii-protiv-Turtsii-za-pokupku-S-400-u-Rossii.html

США ввели санкции против Турции из-за покупки российских С-400. Впрочем, это не стало неожиданностью, так как подобные меры были анонсированы заранее. Подробнее - смотрите в видео

Как следует из заявления американского Минфина, ограничения коснутся Секретариата оборонной промышленности Турции и его главы, а также еще трех высокопоставленных турецких чиновников.

Санкции наложены в соответствии с пунктом 231 закона CAATSA "О противодействии противникам Америки через санкции".

При этом госсекретарь США Майк Помпео напрямую заявил, что меры направлены против России. Как отреагировал на действия Вашингтона глава МИД РФ Сергей Лавров - смотрите в видео.

Теги:
Санкции, США, С-400, Турция


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