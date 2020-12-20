Очереди из мандаринов: в Аджарии проходит сбор урожая цитрусовых - видео

В Кобулети выстроились длинные очереди из грузовиков с тоннами мандаринов из разных районов Аджарии. Некоторым приходится стоять в очереди несколько дней. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как цитрусовые сдают на переработку

Торговцы мандаринами в Аджарии ждут, когда они смогут доставить свой груз на кобулетский завод по переработке цитрусовых.

Стоимость килограмма мандаринов составляет 20 тетри. По словам руководства фабрики, несмотря на пандемию, сбор урожая цитрусовых проходит в обычном режиме и даже более активно, чем в прошлые годы.

Завод способен перерабатывать 300 тонн цитрусовых в сутки.