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Затишье после бури в Нью-Йорке - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201220/250399179/Zatishe-posle-buri-v-Nyu-Yorke---video.html

Зимний шторм Гейл обрушился на город, температура упала до -2,7 градусов, а скорость ветра достигала 56,3 км/час. Смотрите в видео последствия стихии

Жители Нью-Йорка вышли на улицу, чтобы насладиться первым в этом году снегом. Люди гуляли в Центральном парке, катались на санках. Сообщает Sputnik Беларусь

В минувшую пятницу на город обрушился снежный шторм. Температура упала до минус 2,7 градуса, а скорость ветра превышала порой 50 км/час.

Синоптики прогнозируют, что еще примерно 60 сантиметров снега выпадет во всех штатах восточного побережья, порывы ветра увеличатся до 80 км/час.

Природная стихия в США уже стала причиной смерти семерых человек.

Власти Нью-Йорка призвал жителей оставаться в своих домах.

 

 

 

 

 

Теги:
Шторм, Снег, Нью-Йорк, США


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