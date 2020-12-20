Затишье после бури в Нью-Йорке - видео

Жители Нью-Йорка вышли на улицу, чтобы насладиться первым в этом году снегом. Люди гуляли в Центральном парке, катались на санках. Сообщает Sputnik Беларусь
В минувшую пятницу на город обрушился снежный шторм. Температура упала до минус 2,7 градуса, а скорость ветра превышала порой 50 км/час.
Синоптики прогнозируют, что еще примерно 60 сантиметров снега выпадет во всех штатах восточного побережья, порывы ветра увеличатся до 80 км/час.
Природная стихия в США уже стала причиной смерти семерых человек.
Власти Нью-Йорка призвал жителей оставаться в своих домах.