Затишье после бури в Нью-Йорке - видео

Зимний шторм Гейл обрушился на город, температура упала до -2,7 градусов, а скорость ветра достигала 56,3 км/час. Смотрите в видео последствия стихии

Жители Нью-Йорка вышли на улицу, чтобы насладиться первым в этом году снегом. Люди гуляли в Центральном парке, катались на санках. Сообщает Sputnik Беларусь

В минувшую пятницу на город обрушился снежный шторм. Температура упала до минус 2,7 градуса, а скорость ветра превышала порой 50 км/час.

Синоптики прогнозируют, что еще примерно 60 сантиметров снега выпадет во всех штатах восточного побережья, порывы ветра увеличатся до 80 км/час.

Природная стихия в США уже стала причиной смерти семерых человек.

Власти Нью-Йорка призвал жителей оставаться в своих домах.