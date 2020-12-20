Летчики Балтфлота исполнили мечту мальчика с тяжелым заболеванием

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Летчики Балтийского флота исполнили мечту 6-летнего Димы Миронова - мальчик очень хотел полетать на военном вертолете. Смотрите подробности в видео
Пилоты покатали мальчика с тяжелым заболеванием опорно-двигательного аппарата на вертолете. С просьбой к командованию обратились родители Димы. Им не отказали, организовали для ребенка аэроэкскурсию.
В качестве гида выступил лично генерал-майор, командир соединения морской авиации Балтфлота Вадим Морозов.
О том, куда приводят мечты, и что еще хочется после исполнения заветных желаний - смотрите в нашем видео.