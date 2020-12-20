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Летчики Балтфлота исполнили мечту мальчика с тяжелым заболеванием

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video: Ruptly / Baltic Fleet Naval Aviation Press Service
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/14/250399100.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201220/250402086/Letchiki-Baltflota-ispolnili-mechtu-malchika-s-tyazhelym-zabolevaniem.html

Летчики Балтийского флота исполнили мечту 6-летнего Димы Миронова - мальчик очень хотел полетать на военном вертолете. Смотрите подробности в видео

Пилоты покатали мальчика с тяжелым заболеванием опорно-двигательного аппарата на вертолете. С просьбой к командованию обратились родители Димы. Им не отказали, организовали для ребенка аэроэкскурсию.

В качестве гида выступил лично генерал-майор, командир соединения морской авиации Балтфлота Вадим Морозов.

О том, куда приводят мечты, и что еще хочется после исполнения заветных желаний - смотрите в нашем видео.

Теги:
авиация, Россия


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