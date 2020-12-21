Как сторонники Сталина отметили в Гори день рождения "вождя народов" - видео

С каждым годом в городе Гори, на родине "вождя народов", собирается все меньше людей, чтобы отметить день рождения Иосифа Сталина. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как отмечали 21 декабря сталинисты в этом году

Каждый год 21 декабря в Гори по традиции съезжаются идейные сторонники Сталина, чтобы отметить день рождения "вождя народов".

Однако в этом году, на фоне пандемии коронавируса и действующих в Грузии ограничений, торжества были более чем скромными. Всего несколько участников мероприятия собрались у дома-музея Иосифа Джугашвили - это намного меньше, чем в предыдущие годы.

Почитатели "Вождя народов" на этот раз отказались от традиционного шествия от Дома-музея Сталина до центральной площади, где некогда стоял памятник ему.