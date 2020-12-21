Смерть в ДТП: крупная автоавария в Кобулети - видео

Один человек погиб и двое пострадали в результате лобового столкновения двух легковых машин в районе Кобулети в Аджарии. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места происшествия

Автоавария произошла у села Гвара. Столкновение лоб в лоб двух машин было настолько сильным, что ни одна из них не подлежит восстановлению. Расследование по факту ДТП ведется по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства".