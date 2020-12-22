19:25 22 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9662
  • 100 RUB4.3373
  • USD3.2660
Поиск
Видео

Британия в блокаде: что известно о новом штамме COVID-19 - видео

Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1614)
181 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© video: Ruptly
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/16/250421239.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201222/250421319/Britaniya-v-blokade-chto-izvestno-o-novom-shtamme-COVID-19.html

В Британии нашли новый штамм коронавируса. Смотрите в видео, как британские власти и весь мир отреагировали на новый вирус-мутант и почему премьер-министра Британии Бориса Джонсона сравнивают с Гринчем

Мутацию обнаружили в середине декабря, и она вызвала быстрое распространение вируса на юго-востоке Англии и в Лондоне.

Известно, что новый штамм на 70% заразнее, чем другие варианты COVID-19. Но пока нет никаких оснований полагать, что новый тип вируса более опасен.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев уже заявил, что российская вакцина “Спутник V” эффективна от нового штамма.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1614)

По теме

Коронавирус на постсоветском пространстве - динамика
Иммунолог призвал не бояться мутаций коронавируса
Что это за новый "британский" штамм? Ученые рассказали о мутации коронавируса
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3064
Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 22 декабря
Теги:
Политика, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Борис Джонсон, Великобритания


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Баскетбол и протестующие. Городок оппозиции у здания правительства Аджарии
Кофе и баскетбол: городок оппозиции в Батуми - фото
Британия в блокаде: что известно о новом штамме COVID-19
Британия в блокаде: что известно о новом штамме COVID-19 - видео
Коронавирус на постсоветском пространстве - динамика
Коронавирус на постсоветском пространстве - динамика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться