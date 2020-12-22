Британия в блокаде: что известно о новом штамме COVID-19 - видео

В Британии нашли новый штамм коронавируса. Смотрите в видео, как британские власти и весь мир отреагировали на новый вирус-мутант и почему премьер-министра Британии Бориса Джонсона сравнивают с Гринчем

Мутацию обнаружили в середине декабря, и она вызвала быстрое распространение вируса на юго-востоке Англии и в Лондоне.

Известно, что новый штамм на 70% заразнее, чем другие варианты COVID-19. Но пока нет никаких оснований полагать, что новый тип вируса более опасен.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев уже заявил, что российская вакцина “Спутник V” эффективна от нового штамма.