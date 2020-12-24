Спортзал на выезде: бесплатные тренировки от грузинского спортсмена - видео

Из-за пандемии коронавируса в Грузии закрыты все спортивные залы и секции, но любители здорового образа жизни придумали выход из ситуации. Какой именно, смотрите в видео Sputnik Грузия

Спортсмен, чемпион по смешанным единоборствам Лаша Роинишвили давно вынашивал идею создания "спортзала" под открытым небом, но все ждал, когда представится такая возможность. Именно пандемия и ограничения подтолкнули молодого человека на осуществление необычной идеи.

Любители спортивных тренировок поддержали идею Роинишвили, ведь это совершенно бесплатно. Теперь любой житель Тбилиси может позаниматься с профессиональным тренером под открытым небом.

В "спортзале на колесах" есть все необходимое – маты, инвентарь. Соблюдены меры безопасности – дистанция и регулярная дезинфекция. Все необходимое Роинишвили предоставляет за свой счет.

Главная выгода, которую спортсмен собирается получить – это популяризация услуг его и его друзей в качестве спортивных тренеров.

Лаша называет это социальным проектом и говорит, что аналогов ему нет во всем мире. Аргументирует это тем, что в Грузии хорошие погодные условия для тренировок под открытым небом в любое время года.