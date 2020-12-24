Главная ель России: на Соборной площади Московского Кремля установили символ Нового года

В центре российской столицы установили главную ель страны. Смотрите в видео, как выглядит праздничное дерево

Ель расположили на Соборной площади Московского Кремля и украсили по мотивам русской народной сказки "Морозко", а цветовую гамму елочных украшений подобрали в соответствии с традиционной окраской церквей – преимущественно белые, золотые и серебряные оттенки.

Всего было использовано свыше тысячи игрушек, многие из которых создавались вручную, и более 2 километров гирлянд.

Также пресс-секретарь Управления делами президента Елена Крылова рассказала, по каким параметрам подбиралась главная новогодняя ель России. Возраст дерева составляет 96 лет, высота – 25 метров, а размах нижних ветвей – около 10 метров.