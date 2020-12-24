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Оппозиция установила новые палатки у здания парламента Грузии - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (464)
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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201224/250442961/Oppozitsiya-ustanovila-novye-palatki-u-zdaniya-parlamenta-Gruzii---video.html

В четверг, когда парламент Грузии выносил вотум доверия правительству страны, оппозиция продолжила свою акцию протеста. Активисты установили у здания высшего законодательного органа страны новые палатки

Смотрите в видео Sputnik Грузия, как оппозиция ставила новые палатки у здания парламента Грузии. В этих палатках всегда дежурят активисты, поэтому акция протеста у парламента фактически не прекращается. 

С ноября оппозиция продолжает свои протесты в Тбилиси и других городах Грузии, требуя назначения новых выборов в высший законодательный орган страны. При этом оппозиционные партии, которые прошли в парламент, отказались принимать участие в его работе.

Несмотря на протесты и отказ оппозиции от депутатских мандатов, парламент не только провел ранее свое первое заседание, но и собрался снова на утверждение нового правительства страны. 

Темы:
Видео-новости из Грузии (464)
Теги:
Акции протеста, Акция протеста, Акция, Парламент Грузии, Парламент Грузии, Тбилиси, Грузия


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