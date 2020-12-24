Оппозиция установила новые палатки у здания парламента Грузии - видео

В четверг, когда парламент Грузии выносил вотум доверия правительству страны, оппозиция продолжила свою акцию протеста. Активисты установили у здания высшего законодательного органа страны новые палатки

Смотрите в видео Sputnik Грузия, как оппозиция ставила новые палатки у здания парламента Грузии. В этих палатках всегда дежурят активисты, поэтому акция протеста у парламента фактически не прекращается.

С ноября оппозиция продолжает свои протесты в Тбилиси и других городах Грузии, требуя назначения новых выборов в высший законодательный орган страны. При этом оппозиционные партии, которые прошли в парламент, отказались принимать участие в его работе.

Несмотря на протесты и отказ оппозиции от депутатских мандатов, парламент не только провел ранее свое первое заседание, но и собрался снова на утверждение нового правительства страны.