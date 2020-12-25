Нового "британского" штамма COVID-19 в России нет: Анна Попова о мутациях коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России пока не было обнаружено ни одного случая заражения новым "британским" штаммом коронавируса. Смотрите в видео заявление государственного деятеля

Однако, по ее словам, в РФ уже зафиксировано 1424 мутации COVID-19, но ни одна из них не связана с изменением свойств вируса.

Попова подчеркнула, что российские вакцины останутся эффективными в том числе против новых штаммов коронавируса.