Нового "британского" штамма COVID-19 в России нет: Анна Попова о мутациях коронавируса

Однако, по ее словам, в РФ уже зафиксировано 1424 мутации COVID-19, но ни одна из них не связана с изменением свойств вируса.
Попова подчеркнула, что российские вакцины останутся эффективными в том числе против новых штаммов коронавируса.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России пока не было обнаружено ни одного случая заражения новым "британским" штаммом коронавируса. Смотрите в видео заявление государственного деятеля
Однако, по ее словам, в РФ уже зафиксировано 1424 мутации COVID-19, но ни одна из них не связана с изменением свойств вируса.
Попова подчеркнула, что российские вакцины останутся эффективными в том числе против новых штаммов коронавируса.
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