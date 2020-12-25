10:09 25 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9881
  • 100 RUB4.3846
  • USD3.2703
Поиск
Видео

Очередь за горизонт: в Грузии открылись торговые центры - видео

Получить короткую ссылку
Темы:
Видео-новости из Грузии (465)
9610
Новости
Все новости
Все новости
video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/19/250447102.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201225/250447161/Ochered-za-gorizont-v-Gruzii-otkrylis-torgovye-tsentry---video.html

В Грузии заработали магазины и большие торговые центры. За подарками и новогодними украшениями одновременно ринулись сотни тысяч граждан по всей стране. Как это происходило, смотрите в видео Sputnik Грузия

Для торговых центров и магазинов установлены строгие правила работы в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

График работы магазинов определен с 07:00 до 19:00 часов, поток клиентов должен строго контролироваться. На каждые 20 кв.метров площади магазина допускается не более одного покупателя.

Кроме того, не будут работать примерочные и объекты питания на территории больших торговых центров.

В случае нарушения объектами установленных рекомендаций, им грозит штраф в размере 10 тысяч лари, это чуть более 3,2 тысячи долларов США.

Темы:
Видео-новости из Грузии (465)
Теги:
торговля, Тбилиси, Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Декабрь в столице Грузии
Декабрь в Тбилиси – фото
Очередь за горизонт: в Грузии открылись торговые центры - видео
Очередь за горизонт: в Грузии открылись торговые центры - видео
Объем денежных переводов в Грузию вырос - данные Нацбанка
Объем денежных переводов в Грузию вырос - данные Нацбанка
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться