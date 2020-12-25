Очередь за горизонт: в Грузии открылись торговые центры - видео

В Грузии заработали магазины и большие торговые центры. За подарками и новогодними украшениями одновременно ринулись сотни тысяч граждан по всей стране. Как это происходило, смотрите в видео Sputnik Грузия

Для торговых центров и магазинов установлены строгие правила работы в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

График работы магазинов определен с 07:00 до 19:00 часов, поток клиентов должен строго контролироваться. На каждые 20 кв.метров площади магазина допускается не более одного покупателя.

Кроме того, не будут работать примерочные и объекты питания на территории больших торговых центров.

В случае нарушения объектами установленных рекомендаций, им грозит штраф в размере 10 тысяч лари, это чуть более 3,2 тысячи долларов США.