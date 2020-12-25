Настоящая зима: высокогорную Аджарию завалило снегом - видео

В высокогорных районах Аджарии прошел сильный снегопад. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как сейчас выглядит высокогорный Хулойский район

Сильный снегопад в высокогорной Аджарии - не редкость. Однако всегда приход настоящей зимы вызывает перебои с движением транспорта, создает трудности для местных служб, которые следят за чистотой дорог и работой инфраструктуры.

Хоть ночью в высокогорной Аджарии по-прежнему заморозки, в ближайшие дни после снегопада синоптики обещают там ясную и солнечную погоду без осадков.