Настоящая зима: высокогорную Аджарию завалило снегом - видео

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В высокогорных районах Аджарии прошел сильный снегопад. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как сейчас выглядит высокогорный Хулойский район
Сильный снегопад в высокогорной Аджарии - не редкость. Однако всегда приход настоящей зимы вызывает перебои с движением транспорта, создает трудности для местных служб, которые следят за чистотой дорог и работой инфраструктуры.
Хоть ночью в высокогорной Аджарии по-прежнему заморозки, в ближайшие дни после снегопада синоптики обещают там ясную и солнечную погоду без осадков.