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Предновогодняя торговля на рынках в столице Грузии - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (467)
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https://sputnik-georgia.ru/video/20201226/250457159/Prednovogodnyaya-torgovlya-na-rynkakh-v-stolitse-Gruzii---video.html

Пандемия пандемией, ну а подготовка к новогоднему застолью – по расписанию. Репортер Sputnik Грузия побывал на Дезертирском рынке, а также на базаре у торгового центра Tbilisi Central. Что он увидел – смотрите в видео

Как только в Грузии сняли ограничения на работу магазинов и торговых центров, в Тбилиси дороги заполнились машинами – люди едут за покупками перед Новым годом.

К нескончаемому потоку тех, кто выбирает подарки родным и близким, добавляются и желающие закупиться впрок продуктами на новогодние праздники и к праздничному столу на аграрных и продуктовых рынках грузинской столицы.

С раннего утра до вечера на всех дорогах, ведущих к рынкам и крупным торговым центрам, пробки и заторы. Только к 9 часам вечера, когда наступает "комендантский час", улицы пустеют.

Темы:
Видео-новости из Грузии (467)
Теги:
Уличная торговля, торговля, Новый год, Грузия, Коронавирус COVID-2019


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