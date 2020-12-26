Предновогодняя торговля на рынках в столице Грузии - видео

Пандемия пандемией, ну а подготовка к новогоднему застолью – по расписанию. Репортер Sputnik Грузия побывал на Дезертирском рынке, а также на базаре у торгового центра Tbilisi Central. Что он увидел – смотрите в видео

Как только в Грузии сняли ограничения на работу магазинов и торговых центров, в Тбилиси дороги заполнились машинами – люди едут за покупками перед Новым годом.

К нескончаемому потоку тех, кто выбирает подарки родным и близким, добавляются и желающие закупиться впрок продуктами на новогодние праздники и к праздничному столу на аграрных и продуктовых рынках грузинской столицы.

С раннего утра до вечера на всех дорогах, ведущих к рынкам и крупным торговым центрам, пробки и заторы. Только к 9 часам вечера, когда наступает "комендантский час", улицы пустеют.