Предновогодняя торговля на рынках в столице Грузии - видео

Как только в Грузии сняли ограничения на работу магазинов и торговых центров, в Тбилиси дороги заполнились машинами – люди едут за покупками перед Новым годом.
К нескончаемому потоку тех, кто выбирает подарки родным и близким, добавляются и желающие закупиться впрок продуктами на новогодние праздники и к праздничному столу на аграрных и продуктовых рынках грузинской столицы.
С раннего утра до вечера на всех дорогах, ведущих к рынкам и крупным торговым центрам, пробки и заторы. Только к 9 часам вечера, когда наступает "комендантский час", улицы пустеют.