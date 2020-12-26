Знаменитый американский режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса. В интервью Первому каналу он рассказал, что сделал прививку “Спутник V” - первой зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19

Режиссер Оливер Стоун сделал себе российскую прививку от коронавируса.

"Я привился несколько дней назад. Не знаю пока, насколько это поможет, но я слышал много положительных откликов о российской вакцине", - сказал Стоун.

Режиссер отметил, что пока он прошел только первый этап вакцинации. В России трехкратный обладатель "Оскара" находится для съемок своего нового документального фильма.

Сейчас Стоун работает над лентой об изменении климата. Вместе со съемочной группой он посетил Белоярскую атомную станцию в Свердловской области.