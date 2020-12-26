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Режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса

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video: Ruptly / First Channel
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201226/250460839/Rezhisser-Oliver-Stoun-privilsya-rossiyskoy-vaktsinoy-ot-koronavirusa.html

Знаменитый американский режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса. В интервью Первому каналу он рассказал, что сделал прививку “Спутник V” - первой зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19

Режиссер Оливер Стоун сделал себе российскую прививку от коронавируса.

"Я привился несколько дней назад. Не знаю пока, насколько это поможет, но я слышал много положительных откликов о российской вакцине", - сказал Стоун.

Режиссер отметил, что пока он прошел только первый этап вакцинации. В России трехкратный обладатель "Оскара" находится для съемок своего нового документального фильма.

Сейчас Стоун работает над лентой об изменении климата. Вместе со съемочной группой он посетил Белоярскую атомную станцию в Свердловской области.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Оливер Стоун, США


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