Доедать из чужой тарелки: как пандемия популяризировала фудшеринг

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Пандемия способствовала популяризации фудшеринга – экологического течения, суть которого заключается в рациональном использовании еды. Смотрите в видео, какие продукты можно отдать со стола, и в каких странах фудшеринг запрещен
Из-за пандемии коронавируса и падении мировой экономики все больше людей задумывается о рациональном потреблении ресурсов.
По подсчетам специалистов, ежедневно в мире выбрасывают тонны еды. Приверженцы экологического течения фудшеринг считают, что могут изменить ситуацию.
Активисты не стесняются публиковать в соцсетях объявления о том, что отдают оставшуюся от обеда картошку или макароны. В считанные минуты находятся люди, готовые "спасти№ чужую еду.