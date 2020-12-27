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Доедать из чужой тарелки: как пандемия популяризировала фудшеринг

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video: Sputnik / Ruptly
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201227/250461348/Doedat-iz-chuzhoy-tarelki-kak-pandemiya-populyarizirovala-fudshering.html

Пандемия способствовала популяризации фудшеринга – экологического течения, суть которого заключается в рациональном использовании еды. Смотрите в видео, какие продукты можно отдать со стола, и в каких странах фудшеринг запрещен

Из-за пандемии коронавируса и падении мировой экономики все больше людей задумывается о рациональном потреблении ресурсов.

По подсчетам специалистов, ежедневно в мире выбрасывают тонны еды. Приверженцы экологического течения фудшеринг считают, что могут изменить ситуацию.

Активисты не стесняются публиковать в соцсетях объявления о том, что отдают оставшуюся от обеда картошку или макароны. В считанные минуты находятся люди, готовые "спасти№ чужую еду.

 

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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