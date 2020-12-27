Новогоднее настроение: как тбилисцы покупают елки и чичилаки - видео

Какой же Новый год без празднично украшенной елки? Но в Грузии есть и другой символ наступления нового года - это чичилаки. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как тбилисцы в центре города покупают елки и чичилаки на одном из рынков под открытым небом

Каждый год широкий тротуар у тбилисского Дворца спорта традиционно превращается в место торговли елками, чичилаки и новогодними игрушками и гирляндами. Здесь же продают хлопушки, а также сладости. Впрочем, перед Новым годом чичилаки можно купить не только на рынках, но даже в супермаркетах и небольших магазинах. Елки также продаются во многих местах в городе.

Белоснежные кудрявые струганные елочки "чичилаки" занимают в домах жителей Грузии свое традиционное место рядом с обычными новогодними елками. История этого новогоднего символа насчитывает много веков, и началась она в регионе Гурия, где и появились первые чичилаки.

Обычно это украшение делается из веток орешника, которые по традиции срезаются на день святой Варвары 17 декабря. Надо отметить, что орешник ассоциируется в Гурии с достатком и благосостоянием, многие блюда там готовят с использованием орехов. Делают чичилаки и из веток других деревьев, главное, чтобы они были прямые.