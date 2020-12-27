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Развод закончен. Британия и ЕС подписали торговую сделку по Брексит

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201227/250464400/Razvod-zakonchen-Britaniya-i-ES-podpisali-torgovuyu-sdelku-po-Breksit.html

Бракоразводный процесс между Лондоном и Брюсселем наконец-то закончен. Британия и ЕС заключили торговую сделку по Brexit. Смотрите подробности в видео

Соглашение определяет отношения между сторонами в области торговли, транспорта, энергетики и других сферах.

Документ, состоящий из двух тысяч страниц, вступит в силу с 1 января. Но прежде его должны утвердить парламенты Великобритании и ЕС.

В 2016 году Британия провела референдум по выходу страны из Евросоюза. Большинство британцев проголосовали за так называемый Brexit. Несколько лет стороны пытались договориться об условиях развода.

Теги:
Политика, Евросоюз, Брексит, Великобритания


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