Развод закончен. Британия и ЕС подписали торговую сделку по Брексит

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Бракоразводный процесс между Лондоном и Брюсселем наконец-то закончен. Британия и ЕС заключили торговую сделку по Brexit. Смотрите подробности в видео
Соглашение определяет отношения между сторонами в области торговли, транспорта, энергетики и других сферах.
Документ, состоящий из двух тысяч страниц, вступит в силу с 1 января. Но прежде его должны утвердить парламенты Великобритании и ЕС.
В 2016 году Британия провела референдум по выходу страны из Евросоюза. Большинство британцев проголосовали за так называемый Brexit. Несколько лет стороны пытались договориться об условиях развода.