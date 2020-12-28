В Эстонии установили елку из старых дорожных фонарей - видео

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В Эстонии снова установили одну из самых необычных новогодних елок. Впервые такое украшение появилось в эстонском Вильянди в 2018 году
Тогда, во время замены уличного освещения, автору проекта Тоомасу Порро пришла в голову идея использовать старые лампы советского периода для инсталляции.
Из-за интересной формы фонарей из них было решено сделать новогоднюю ель, всего на ее создание ушло 77 уличных ламп, которые освещали город в течение 40 лет.